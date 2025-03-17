В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Так же он отметил, что назначить омбудсмена решили из-за многочисленных нарушений прав и свобод человека, которые администрация ежедневно фиксирует как на освобожденной территории Харьковской области, так и на территории региона, временно находящейся под контролем киевского режима. Это регулярные обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Харьковской области, в которых ранеными и убитыми оказываются мирные жители, дискриминация украинскими властями населения Харьковской области по национальности, происхождению, политическим убеждениям и религии; преступные действия ТЦК в ходе принудительной мобилизации и другие.