В Харьковской области назначили уполномоченного по правам ребенка

БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка назначен в Харьковской области, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Хочу сообщить, что в военно-гражданской администрации Харьковской области был назначен уполномоченный по правам человека и ребенка. Кандидат на должность уполномоченного по правам человека и ребенка был избран путем открытого голосования среди сотрудников администрации. Учитывая единогласное решение всех коллег, это ответственное направление возглавит Колесник-Лавинская Виктория Ивановна», — сообщил Ганчев.
Так же он отметил, что назначить омбудсмена решили из-за многочисленных нарушений прав и свобод человека, которые администрация ежедневно фиксирует как на освобожденной территории Харьковской области, так и на территории региона, временно находящейся под контролем киевского режима. Это регулярные обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Харьковской области, в которых ранеными и убитыми оказываются мирные жители, дискриминация украинскими властями населения Харьковской области по национальности, происхождению, политическим убеждениям и религии; преступные действия ТЦК в ходе принудительной мобилизации и другие.
В обязанности уполномоченного по правам человека и ребенка войдет мониторинг и фиксация случаев нарушения прав человека на территории Харьковской области, сбор обращений граждан, взаимодействие с российскими органами власти, различными международными организациями и волонтерскими организациями для оказания помощи харьковчанам.
В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.