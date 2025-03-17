В середине марта в Башкирии наступил сезон дождей: когда он закончится

Вторая декада марта в Башкирии выдалась на удивление теплой и по характеру погоды в какой-то степени даже летней. Сначала жителей радовали солнечные дни сразу с двумя температурными рекордами в Уфе, а в самом конце прошлой неделе наступил едва ли не сезон дождей, который в совокупности с активным таянием снега привел к подтоплениям в нескольких районах и даже башкирской столице. По данным регионального Гидрометцентра, осадки будут выпадать еще несколько дней.
С 17 по 19 марта в Башкирии сохранится неустойчивая погода. Жителей региона ждут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололедица и ухудшение дорожных условий.
Ночью и утром в отдельных районах возможны сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах вероятны снежный накат и гололедица, что может затруднить движение. Ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного и западного направлений.
Температура воздуха ночью составит от −2° до +4°, днем — от −2° до +12°. На юге региона будет теплее, чем в других районах.
По данным Gismeteo, небольшой дождь со снегом пройдет и в четверг, 20 марта. А вот в пятницу осадков уже не ожидается, и из-под облаков вновь начнет выглядывать солнце.
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