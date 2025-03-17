В середине марта в Башкирии наступил сезон дождей: когда он закончится

Вторая декада марта в Башкирии выдалась на удивление теплой и по характеру погоды в какой-то степени даже летней. Сначала жителей радовали солнечные дни сразу с двумя температурными рекордами в Уфе, а в самом конце прошлой неделе наступил едва ли не сезон дождей, который в совокупности с активным таянием снега привел к подтоплениям в нескольких районах и даже башкирской столице. По данным регионального Гидрометцентра, осадки будут выпадать еще несколько дней.