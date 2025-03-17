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Омскую школу наказали из-за нарушений в работе с мигрантами

Учреждению грозят крупные штрафы за ошибки в документах.

Источник: Om1 Омск

В средней школе № 65 прошла внеплановая проверка управления по вопросам миграции. Причиной стало «поступление информации» из неназванного источника.

Правоохранители обнаружили, что школа нарушила порядок уведомления о расторжении трудового договора с иностранным работником. Теперь учреждение должно устранить ошибки до 26 марта 2025 года.

Кроме того, в отношении школы и ответственного сотрудника возбуждено административное дело. За такое нарушение юридическому лицу грозит штраф до 800 тысяч рублей, а должностному лицу — до 50 тысяч рублей.

Ранее в Омской области запретили мигрантам работать в такси, на производстве детского питания и медицинских товаров, а также в школах и больницах.