Омскую школу наказали из-за нарушений в работе с мигрантами

В средней школе № 65 прошла внеплановая проверка управления по вопросам миграции. Причиной стало «поступление информации» из неназванного источника.
Правоохранители обнаружили, что школа нарушила порядок уведомления о расторжении трудового договора с иностранным работником. Теперь учреждение должно устранить ошибки до 26 марта 2025 года.
Кроме того, в отношении школы и ответственного сотрудника возбуждено административное дело. За такое нарушение юридическому лицу грозит штраф до 800 тысяч рублей, а должностному лицу — до 50 тысяч рублей.
Ранее в Омской области запретили мигрантам работать в такси, на производстве детского питания и медицинских товаров, а также в школах и больницах.