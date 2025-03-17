Рекордный хлеб: в Фергане испекли самую большую лепёшку в Узбекистане

Из-за больших размеров теста обычные методы выпечки не подходили. Поэтому мастера подготовили специальную рапиду — большую лопату для переноса лепёшки в печь. Кроме того, был заранее подготовлен большой тандыр, который перед этим тщательно проверили и привели в надлежащее состояние.