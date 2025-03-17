Рекордный хлеб: в Фергане испекли самую большую лепёшку в Узбекистане

Как создавали рекордную лепёшку?
Над приготовлением работала команда из шести опытных пекарей. Чтобы замесить тесто, им понадобилось: 16 кг муки, 3 кг масла и 3 литра воды.
Чтобы хлеб не только получился вкусным, но и красивым, в него добавили орехи, изюм и кунжут. Вес теста перед выпечкой превышал 23 килограмма.
Как испекли гигантскую лепёшку?
Из-за больших размеров теста обычные методы выпечки не подходили. Поэтому мастера подготовили специальную рапиду — большую лопату для переноса лепёшки в печь. Кроме того, был заранее подготовлен большой тандыр, который перед этим тщательно проверили и привели в надлежащее состояние.
Будет ли новый рекорд?
Пекари не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируют испечь хлеб весом 50 килограммов! Для этого мастера намерены заказать специальный тандыр, который сможет выдержать такой вес.