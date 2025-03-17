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Рекордный хлеб: в Фергане испекли самую большую лепёшку в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). В Фергане установили новый кулинарный рекорд — местные пекари испекли самую большую в стране лепёшку, вес которой составил 21,5 килограмма. Об этом сообщило Национальное информагентство.

Источник: UZA

Как создавали рекордную лепёшку?

Над приготовлением работала команда из шести опытных пекарей. Чтобы замесить тесто, им понадобилось: 16 кг муки, 3 кг масла и 3 литра воды.

Чтобы хлеб не только получился вкусным, но и красивым, в него добавили орехи, изюм и кунжут. Вес теста перед выпечкой превышал 23 килограмма.

Как испекли гигантскую лепёшку?

Из-за больших размеров теста обычные методы выпечки не подходили. Поэтому мастера подготовили специальную рапиду — большую лопату для переноса лепёшки в печь. Кроме того, был заранее подготовлен большой тандыр, который перед этим тщательно проверили и привели в надлежащее состояние.

Будет ли новый рекорд?

Пекари не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируют испечь хлеб весом 50 килограммов! Для этого мастера намерены заказать специальный тандыр, который сможет выдержать такой вес.