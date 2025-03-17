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Омская спортсменка выиграла чемпионат мира по боксу

Девушка выступает в весовой категории до 81 кг.

Источник: КФБ

Омская спортсменка Салтанат Меденова одержала очередную победу. Девушка взяла золото чемпионата мира по боксу. Об этом в понедельник, 17 марта 2025 года, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Наша омская спортсменка Салтанат Меденова стала чемпионкой мира по боксу! Поздравляем! Гордимся!» — поздравил спортсменку Виталий Хоценко.

Салтанат Меденова, выступающая в весовой категории до 81 кг, победила Исильдар Бусру из Турции.

Чемпионат мира по боксу проходил в Нише (Сербия). Всего россиянки завоевали на соревнованиях семь медалей, выиграв командный зачет.