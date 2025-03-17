Омская спортсменка выиграла чемпионат мира по боксу

Омская спортсменка Салтанат Меденова одержала очередную победу. Девушка взяла золото чемпионата мира по боксу. Об этом в понедельник, 17 марта 2025 года, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.