Премьер Австралии Альбанезе: Канберра готова направить войска на Украину

Австралия готова отправить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
Он уточнил, что речь идёт о миротворцах. По словам министра, Австралия присоединилась к государствам «коалиции желающих».
«Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях. Это отвечает национальным интересам Австралии, поскольку происходящее в Евроатлантике имеет серьёзные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Альбанезе.
Кроме того, Альбанезе отметил, что австралийская сторона предоставила 1,5 миллиарда австралийских долларов Киеву, в том числе для «обучения» Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что британские власти намерены отправить около десяти тысяч миротворцев на Украину на «неопределённое время».