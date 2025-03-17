Премьер Австралии Альбанезе: Канберра готова направить войска на Украину

«Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях. Это отвечает национальным интересам Австралии, поскольку происходящее в Евроатлантике имеет серьёзные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Альбанезе.