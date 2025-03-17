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Премьер Австралии Альбанезе: Канберра готова направить войска на Украину

По словам министра, Австралия присоединилась к государствам «коалиции желающих».

Источник: Аргументы и факты

Австралия готова отправить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Он уточнил, что речь идёт о миротворцах. По словам министра, Австралия присоединилась к государствам «коалиции желающих».

«Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях. Это отвечает национальным интересам Австралии, поскольку происходящее в Евроатлантике имеет серьёзные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Альбанезе.

Кроме того, Альбанезе отметил, что австралийская сторона предоставила 1,5 миллиарда австралийских долларов Киеву, в том числе для «обучения» Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что британские власти намерены отправить около десяти тысяч миротворцев на Украину на «неопределённое время».