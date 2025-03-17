NASA: возвращение космонавта Горбунова с МКС на Землю намечено на 18 марта

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым должен отстыковаться от Международной космической станции (МКС) и вернуться на Землю 18 марта, сообщило аэрокосмическое агентство США (NASA).
На аппарате также полетят американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
«Управление миссией планирует, что при благоприятных погодных условиях удастся воспользоваться возможностью (приводнения — прим. ред.) во вторник вечером, 18 марта», — отметило NASA в заявлении на своём сайте.
Отстыковку от МКС планируется осуществить в 13:05 по времени восточного побережья США (20:05 мск). Приблизительно через пять часов Crew Dragon должен приводниться у побережья американского штата Флорида.
Горбунов и Хейг прибыли на МКС в сентябре прошлого года в рамках миссии Crew-9. Уильямс и Уилмор находятся на станции с июня.
Напомним, 16 марта к Международной космической станции пристыковался корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Кирилл Песков, американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониси. Они стали участниками миссии Crew-10.