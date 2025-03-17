Житель Перми больше недели ходил с инфарктом, думая, что у него болит спина

Во время диспансеризации у 67-летнего жителя Перми был выявлен инфаркт миокарда. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.
Мужчина, проживающий в Закамске, обратился с жалобой на боль в спине, которая не проходила больше недели. В какой-то момент он вспомнил о возможности пройти диспансеризацию и записался на прием, чтобы обследовать свою «больную спину». Электрокардиограмма показала признаки инфаркта миокарда.
«ЭКГ показало признаки инфаркта! Мы были, мягко говоря, встревожены… Перед нами был пациент, у которого в любой момент могло остановиться сердце. Больше недели он ходил с инфарктом миокарда и думал про свой остеохондроз…», — вспоминает о случае врач-кардиолог поликлиники № 2 Городской больницы имени Гринберга Карина Ахмадиева.
Врачи немедленно вызвали скорую помощь, и пациента экстренно госпитализировали. Исследования подтвердили повреждения коронарных артерий сердца, после чего хирурги провели срочную операцию. На данный момент пациент уже выписан и находится под наблюдением кардиолога.