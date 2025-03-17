Житель Перми больше недели ходил с инфарктом, думая, что у него болит спина

Мужчина, проживающий в Закамске, обратился с жалобой на боль в спине, которая не проходила больше недели. В какой-то момент он вспомнил о возможности пройти диспансеризацию и записался на прием, чтобы обследовать свою «больную спину». Электрокардиограмма показала признаки инфаркта миокарда.