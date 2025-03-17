Появились кадры первого полета Superjet-100 с российскими двигателями. Видео

Полет длился 40 минут.
Самолет Superjet-100 с российскими двигателями ПД-8 совершил свой первый полет. Первые испытания прошли успешно, рассказали в корпорации «Ростех».
«“Суперджет” с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет», — говорится в сообщении официального telegram-канала корпорации. Там добавили, что полет длился около 40 минут. Самолет достиг скорости 500 км/ч и высоты три тысячи метров, подтвердив стабильную работу двигателей и проведя оценку их характеристик.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул значимость этого события для программы импортозамещения, отметив, что проект реализуется в сжатые сроки и что впереди много работы, включая сертификационные испытания нового самолета. Указано, что в рамках программы заменяется около 40 импортных систем, а также осуществляется модернизация фюзеляжа для упрощения производства и обслуживания.
Испытания самолета Superjet-100Фото: URA.RUЭкипаж поздравили с успешным первым полетомФото: URA.RUПервый полет длился 40 минутФото: URA.RUСамолет оснащен российскими двигателями ПД-8Фото: URA.RU.