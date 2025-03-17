Появились кадры первого полета Superjet-100 с российскими двигателями. Видео

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул значимость этого события для программы импортозамещения, отметив, что проект реализуется в сжатые сроки и что впереди много работы, включая сертификационные испытания нового самолета. Указано, что в рамках программы заменяется около 40 импортных систем, а также осуществляется модернизация фюзеляжа для упрощения производства и обслуживания.