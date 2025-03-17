Игорь Кобзев и Алексей Цыденов приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Сагаалгана

На территорию УОБО также прибыла официальная делегация, в состав которой вошли Председатель Народного Хурала Владимир Павлов и представители Правительства Республики Бурятия. Руководители регионов начали рабочую поездку с посещения Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржелин». По канону древних традиций обошли буддийские молитвенные барабаны, вывесили флажки удачи — хии морин. Особый интерес гостей из Бурятии вызвал «Дом бурятского языка», расположенный на территории дацана, сообщает пресс-служба областного Правительства. Напомним, этот культурно-просветительский центр был построен на средства прихожан в 2021 году и начал работать в рамках социального проекта, разработанного Усть-Ордынским окружным дацаном. Проект стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».



Алексей Цыденов подарил «Дому бурятского языка» учебную и художественную литературу на бурятском языке. Губернатор Иркутской области пригласил гостей из Республики Бурятия посетить Усть-Ордынскую Национальную библиотеку имени Хангалова. В здании, построенном четыре года назад за счет средств областного бюджета, размещены три учреждения культуры национальной направленности: окружная библиотека, Центр народного творчества и Центр художественных народных промыслов (ЦХНП). Для гостей провели экскурсию, в том числе показали отдел национальной краеведческой литературы, в котором хранится литература на бурятском языке и на языках других народов, проживающих на территории УОБО, мультстудию, выставочный зал для работ мастеров, где сейчас представлена выставка «Предания» художников ЦХНП.



В библиотеке прошла встреча Игоря Кобзева и Алексея Цыденова с участниками специальной военной операции и волонтерского движения. В память о погибших бойцах из Иркутской области и Республики Бурятия была объявлена минута молчания. «Сплотившись, мы способны выстоять перед любыми угрозами. Наша сила — в единстве и патриотизме. Мы вместе преодолеем все испытания. Защитники Отечества — это не только военнослужащие, но и все, кто вносит вклад в защиту нашей страны, кто готов прийти на помощь. Мы гордимся теми, кто служил и служит в рядах вооруженных сил, кто проявляет отвагу и самоотверженность в самых сложных ситуациях», — подчеркнул Губернатор Приангарья.



Игорь Кобзев вручил участникам СВО и членам их семей памятные часы, волонтерам — благодарственные письма. Алексей Цыденов наградил бойцов памятными медалями «Благодарная Бурятия». «У нас в республике помимо целого комплекса мер поддержки учреждена медаль “Благодарная Бурятия”. Она вручается только участникам специальной военной операции. Медаль могут получить как выходцы из Республики Бурятия, так и выходцы из других регионов, которые служат в бурятских частях», — рассказал Алексей Цыденов.



Игорь Кобзев отметил, что в первые дни специальной военной операции именно в поселке Усть-Ордынский открылся один из первых в округе народный швейный цех. Он работал практически круглосуточно, выпуская нательное белье, армейские плащ-палатки, носилки, балаклавы и другие необходимые для бойцов вещи. Жители поселка помогали волонтерам — приносили горячую еду, хлеб, воду. Параллельно вели сбор других необходимых вещей: горелок, спальных мешков, фонариков, батареек, стелек, медицинских жгутов.