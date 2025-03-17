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В Якутии заведены дела после отравления строительной бригады угарным газом

Пятеро строителей отравились угарным газом используемым для обогрева четырех дизельных инфракрасных обогревателей.

Источник: Аргументы и факты

В Якутии после отравления работников строительной бригады угарным газом возбуждены административные дела, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 31 января 2025 года в селе Магарас Горного района. Установлено, что пятеро работников строительной бригады получили отравление в результате использования для обогрева четырех дизельных инфракрасных обогревателей с нарушением инструкции в отсутствие достаточной вентиляции.

Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, в том числе двоим — в условиях стационара.

После случившегося прокуратура внесла подрядчику и субподрядчику строящегося многоквартирного дома представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

В начале февраля в частном доме в городе Чадан Тувы из-за неправильного обращения с отопительной печью произошло задымление, в результате чего двое взрослых и ребенок погибли от отравления угарным газом.