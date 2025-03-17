Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой

Восстановление прямого авиасообщения между столицами Вьетнама и России не только предоставит пассажирам более удобные и безопасные варианты путешествий с высококачественным обслуживанием, но и будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами во многих областях, таких как торговля, инвестиции и культурные обмены, отметили во Vietnam Airlines. Перевозчик будет выполнять полеты по маршруту Ханой — Москва на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787 с частотой два рейса в неделю на начальном этапе и увеличит ее до трех рейсов в неделю с июля 2026 года.