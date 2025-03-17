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Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой

ХАНОЙ, 17 марта. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Вьетнама компания Vietnam Airlines объявила о восстановлении прямого авиасообщения между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва.

Источник: Аргументы и факты

«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении авиакомпании.

Восстановление прямого авиасообщения между столицами Вьетнама и России не только предоставит пассажирам более удобные и безопасные варианты путешествий с высококачественным обслуживанием, но и будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами во многих областях, таких как торговля, инвестиции и культурные обмены, отметили во Vietnam Airlines. Перевозчик будет выполнять полеты по маршруту Ханой — Москва на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787 с частотой два рейса в неделю на начальном этапе и увеличит ее до трех рейсов в неделю с июля 2026 года.

В авиакомпании указали, что Россия всегда была одним из ключевых рынков для Вьетнама в плане развития туризма и торговли. По итогам 2024 года пассажиропоток между двумя странами превысил 220 тыс. человек, что в 2,3 раза больше, чем в 2023 году, и составил лишь 26% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Ожидается, что в 2025 году Vietnam Airlines восстановит и откроет 15 новых международных маршрутов, в том числе в Италию, Данию, Китай, Индию, Японию и другие страны.