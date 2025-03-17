Новосибирец продает золотую монету за 15 млн. рублей

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу монету, которую выпустили в 188 году. При это реликвию, на которой, к тому же, изображен Марк Аврелий — римский император и философ, правивший с 161 по 180 год, оценили в 15 миллионов рублей.
В описании продавец указал, что монета золотая и была отчеканена до нашей эры. Всего представлен один экземпляр червонца. Однако происхождение драгоценности и то, как она попала к сибиряку, не уточняется.
Известно, что Марк Аврелий создал произведение «Размышления», которое является важным памятником философской мысли. Также Марка Аврелия считают одним из «пяти хороших императоров» Рима.
Объявление было опубликовано 22 февраля. На момент написания материала его уже просмотрело 2424 человека, что может говорить о большом интересе к лоту среди нумизматов.
Ранее в Новосибирске на продажу выставили подарок от президента США за 200 тысяч.
Екатерина Павлюх.