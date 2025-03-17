Новосибирец продает золотую монету за 15 млн. рублей

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу монету, которую выпустили в 188 году. При это реликвию, на которой, к тому же, изображен Марк Аврелий — римский император и философ, правивший с 161 по 180 год, оценили в 15 миллионов рублей.