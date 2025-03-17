Более 100 курсантов НВВКУ совершили прыжки с парашютом в Новосибирске

Более 100 военнослужащих учебного центра подготовки разведчиков Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8 в рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Десантирование проводилось с высоты 1000 метров на парашютных системах Д-10. Военные отработали управление парашютом в зимних условиях, приземление в глубокий снег, а также выход в район сбора и навыки выживания в холодное время года.
Перед прыжками личный состав прошёл предпрыжковую подготовку, инструктаж и медицинский осмотр. Учения прошли на аэродроме Бердск Южный в рамках боевой подготовки.