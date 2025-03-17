Что значит «Ще не вмерла»? Симоньян увидела скрытый смысл в гимне Украины

Главный редактор медиа группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее всегда удивляло в гимне Украины. Оказалось, ей интересными показались некоторые формулировки. Об этом Симоньян рассказала во время эфира в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов “Ще не вмерла Украина”. Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов “еще не умерла Россия”?» — заявила телеведущая в эфире программы.
Позже Симоньян начала дальше рассуждать на эту тему. Ей показалось странным, что гимн Украины рассказывает о том, что страна еще не умерла в начале, а в конце подразумевается совершенно противоположное.
Ранее KP.RU сообщил, что Симоньян не первый раз высказывает об Украине и конфликте. В конце 2024 года телеведущая рассказала, почему она считает, что Запад не пойдет до конца в поддержке Киева. Ей кажется, страны Запада остановятся первыми, так как Россия сильнее жаждет победы.