Ранее KP.RU сообщил, что Симоньян не первый раз высказывает об Украине и конфликте. В конце 2024 года телеведущая рассказала, почему она считает, что Запад не пойдет до конца в поддержке Киева. Ей кажется, страны Запада остановятся первыми, так как Россия сильнее жаждет победы.