Госэкспертиза забраковала проект мусорного полигона в Омской области

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» вынесло отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), который собирались построить в Ленинском сельском поселении Таврического района. Эта информация появилась в реестре экспертизы проектной документации 15 марта.
Согласно данным, размещённым на портале ГИС ЕГРЗ, специалисты ведомства не одобрили проект комплекса, который планировалось реализовать в Ленинском сельском поселении. Отрицательное заключение было выдано 14 марта.
Строительство данного комплекса является частью регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». В рамках этого проекта предполагается возведение трёх предприятий, которые займутся сортировкой, переработкой, утилизацией и захоронением отходов.
Комплекс будет служить для обработки и утилизации отходов. Инвестором проекта выступает московская компания «Гринресурс», которая планирует вложить в него около 6 миллиардов рублей. На новом предприятии будет организован замкнутый цикл глубокой сортировки отходов с производительностью в 400 тысяч тонн в год.