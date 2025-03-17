Госэкспертиза забраковала проект мусорного полигона в Омской области

Комплекс будет служить для обработки и утилизации отходов. Инвестором проекта выступает московская компания «Гринресурс», которая планирует вложить в него около 6 миллиардов рублей. На новом предприятии будет организован замкнутый цикл глубокой сортировки отходов с производительностью в 400 тысяч тонн в год.