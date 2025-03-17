Правосудие восторжествовало в Новосибирске: ребенку погибшего на СВО отца вернули выплаты

В ходе заседания было установлено, что отец погиб в бою на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. На момент его гибели истец была беременна. После получения уведомления о гибели мужа, она предоставила в военный комиссариат справку о беременности, однако документы были возвращены без регистрации, так как выплаты не распространяются на нерожденных детей.