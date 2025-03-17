Правосудие восторжествовало в Новосибирске: ребенку погибшего на СВО отца вернули выплаты

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск сибирячки, которая оспаривала решение об отсутствии права на выплаты для своего ребенка, родившегося после смерти отца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону 17 марта.
В ходе заседания было установлено, что отец погиб в бою на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. На момент его гибели истец была беременна. После получения уведомления о гибели мужа, она предоставила в военный комиссариат справку о беременности, однако документы были возвращены без регистрации, так как выплаты не распространяются на нерожденных детей.
«При вынесении решения суд принял во внимание довод истца о праве рожденного после смерти военнослужащего, ребенка на все вышеуказанные выплаты. Согласно нормативным документам дети, родившиеся после гибели родителя, имеют право на выплату ежемесячного пособия», — говорится в сообщении.
В итоге суд частично удовлетворил исковые требования: с Министерства обороны РФ в пользу несовершеннолетнего взыскано ⅓ выплат, положенных семье военнослужащего, в размере 1 млн. 666 тысяч 666, 67 рублей и ⅓ единовременной выплаты в размере 1 млн. рублей. Также с министерства взысканы судебные расходы в размере 40 000 рублей и почтовые расходы в размере 339 рублей.
Уточняется, что решение пока не вступило в законную силу.
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Алина Лашко