В России хотят изменить список платных направлений в вузах

В России обсуждают возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда.
В России планируют скорректировать платный прием на специальности в вузах. Об этом сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. Изменения коснутся направлений, которые не пользуются спросом на рынке труда.
«Не могу назвать какой-то точный список [невостребованных специальностей], но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты», — сказала Васильева, уточнив, что речь идет лишь о корректировке правил платного приема на данные направления. Ее слова передает РИА «Новости».
По словам Васильевой, необходимость в изменениях обусловлена тем, что некоторые вузы, предлагающие платное обучение по этим специальностям, не имеют соответствующего профиля и опыта. Это приводит к снижению качества подготовки выпускников. Президент Российской академии образования также подчеркнула, что студенты, уже обучающиеся по данным направлениям, смогут завершить обучение, если это соответствует их желанию.
Ранее президент России Владимир Путин дал указание правительству разработать меры для реформирования системы высшего образования в стране. Особое внимание в его поручении было уделено необходимости прекращения приема студентов по коммерческим программам на специальности, которые не востребованы на рынке труда.