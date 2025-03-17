В России хотят изменить список платных направлений в вузах

По словам Васильевой, необходимость в изменениях обусловлена тем, что некоторые вузы, предлагающие платное обучение по этим специальностям, не имеют соответствующего профиля и опыта. Это приводит к снижению качества подготовки выпускников. Президент Российской академии образования также подчеркнула, что студенты, уже обучающиеся по данным направлениям, смогут завершить обучение, если это соответствует их желанию.