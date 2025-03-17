Ростех: Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

Как отметил первый вице-премьер РФ и председатель Наблюдательного совета «Ростеха» Денис Мантуров, успешный первый полет с отечественной силовой установкой стал значимым этапом на пути к сертификации обновленного «Суперджета». Для ускорения испытаний к ним планируется подключить третий самолет, полностью оснащенный российскими комплектующими. Государство, в свою очередь, обеспечивает авиастроителей всеми необходимыми ресурсами для реализации проекта в установленные сроки.