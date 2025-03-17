Ростех: Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

В Комсомольске-на-Амуре успешно состоялся первый полет самолета «Суперджет», оснащенного отечественным двигателем ПД-8. Этот полет положил начало летным испытаниям новейшей силовой установки в составе воздушного судна. Информацию об этом распространила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Испытательный образец самолета находился в воздухе около 40 минут, развивая скорость до 500 км/ч и поднимаясь на высоту 3000 метров. Управление воздушным судном осуществлял экипаж, в который вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. По завершении полета командир экипажа сообщил, что все запланированные задачи выполнены в полном объеме, а двигатель ПД-8 продемонстрировал стабильную работу. В ходе испытаний проверялась газодинамическая устойчивость силовой установки на различных режимах.
Работы по созданию полностью российской версии «Суперджета» ведутся под руководством компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) при участии большого числа предприятий. Двигатель ПД-8 разработан специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в рамках программы импортозамещения.
Как отметил первый вице-премьер РФ и председатель Наблюдательного совета «Ростеха» Денис Мантуров, успешный первый полет с отечественной силовой установкой стал значимым этапом на пути к сертификации обновленного «Суперджета». Для ускорения испытаний к ним планируется подключить третий самолет, полностью оснащенный российскими комплектующими. Государство, в свою очередь, обеспечивает авиастроителей всеми необходимыми ресурсами для реализации проекта в установленные сроки.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что работа над созданием импортонезависимого «Суперджета» идет в сжатые сроки, поскольку после 2022 года конструкцию авиалайнера пришлось фактически собирать заново. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один борт с двигателями ПД-8, что позволит более детально изучить взаимодействие силовой установки с остальными отечественными системами.
Дополнительно было объявлено, что до конца марта разработчики передадут еще два опытных экземпляра двигателя ПД-8 для проведения дальнейших испытаний. Получение сертификата типа на этот двигатель запланировано на осень текущего года.
Ранее генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что с 2026 года планируется старт серийного производства отечественного самолета МС-21.