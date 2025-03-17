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FT: в Саудовской Аравии свыше 50 человек задержали за аморальные действия

Задержание связано с «проституцией и попрошайничеством».
Источник: Аргументы и факты

Более 50 человек, в том числе иностранцы, задержаны в Саудовской Аравии за «безнравственные действия», пишет Financial Times.

По данным издания, задержание связано с «проституцией и попрошайничеством».

«Десятки иностранцев арестовали за “аморальные действия” в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек», — говорится в публикации.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписал указ о создании специального подразделения для противодействия «безнравственным действиям».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказалась от смертных приговоров несовершеннолетним.