Владельцев собак могут начать сажать в тюрьму за нападения животных на людей

Предлагается дополнить статью 109 УК РФ новой частью, которая предусматривает наказание за «причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными». По ней виновным грозит до трёх лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы. Также может быть наложен запрет на занятие определённых должностей или видов деятельности.
Инициатива появилась на фоне участившихся случаев нападений собак на людей. Только с начала года такие инциденты зафиксированы в 24 регионах страны. Среди них — трагедия в Ставрополе, где девятилетняя девочка погибла от нападения собак, а также нападение хаски на мальчика в Сочи и ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге.