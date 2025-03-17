Владельцев собак могут начать сажать в тюрьму за нападения животных на людей

Инициатива появилась на фоне участившихся случаев нападений собак на людей. Только с начала года такие инциденты зафиксированы в 24 регионах страны. Среди них — трагедия в Ставрополе, где девятилетняя девочка погибла от нападения собак, а также нападение хаски на мальчика в Сочи и ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге.