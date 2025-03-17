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В России предложили ввести уголовное наказание для владельцев животных

Инициативу выдвинули в связи с участившимися нападениями домашних животных на людей в стране.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для владельцев домашних животных из-за смерти человека по неосторожности в результате нападения питомцев.

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания “Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными”, — уточнил первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов, которого цитируют “Известия”.

В случае принятия законопроекта максимальное наказание, которое будет грозить в таких случаях, составит три года лишения свободы. Инициативу выдвинули в связи с участившимися нападениями домашних животных на людей в России.

Напомним, ранее Владимир Бурматов заявил о необходимости на законодательном уровне ввести положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев. По словам депутата, этот шаг будет способствовать решению проблемы с нападением безнадзорных собак на людей в РФ.