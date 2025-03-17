В России предложили ввести уголовное наказание для владельцев животных

Напомним, ранее Владимир Бурматов заявил о необходимости на законодательном уровне ввести положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев. По словам депутата, этот шаг будет способствовать решению проблемы с нападением безнадзорных собак на людей в РФ.