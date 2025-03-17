Российскому журналисту ограничили работу в Израиле после вопроса про Украину: что он спросил

Позже по поводу случившегося высказался сам репортер. Он заявил, что правительство Израиля боится правды. По его словам, Израилю нужно постоянно бороться с нацизмом. Корреспондент уверен, что неправильно, когда власти страны, которая пережила ужасы Холокоста, пытаются замалчивать какие-то факты или переписать историю.