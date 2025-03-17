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Российскому журналисту ограничили работу в Израиле после вопроса про Украину: что он спросил

Израиль ограничил работу журналиста из РФ Кулюхина за вопрос про Украину.

Источник: Комсомольская правда

Израильский МИД ограничил работу журналиста изх РФ Никите Кулюхину из-за вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Репортер издания «Известия» спросил о возможности оссуждения Израилем нацистом Холокоста из Украины. Информация об инцидента есть в Telegram-канале издания.

«Корреспонденту “Известий” Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля», — говорится в сообщении.

Позже по поводу случившегося высказался сам репортер. Он заявил, что правительство Израиля боится правды. По его словам, Израилю нужно постоянно бороться с нацизмом. Корреспондент уверен, что неправильно, когда власти страны, которая пережила ужасы Холокоста, пытаются замалчивать какие-то факты или переписать историю.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России зеркально ответил Франции за отказ в визе журналисту «Комсомольской правды». Стало известно, что РФ не продлила аккредитацию журналиста Le Monde.