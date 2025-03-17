Российскому журналисту ограничили работу в Израиле после вопроса про Украину: что он спросил

Израильский МИД ограничил работу журналиста изх РФ Никите Кулюхину из-за вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Репортер издания «Известия» спросил о возможности оссуждения Израилем нацистом Холокоста из Украины. Информация об инцидента есть в Telegram-канале издания.
«Корреспонденту “Известий” Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля», — говорится в сообщении.
Позже по поводу случившегося высказался сам репортер. Он заявил, что правительство Израиля боится правды. По его словам, Израилю нужно постоянно бороться с нацизмом. Корреспондент уверен, что неправильно, когда власти страны, которая пережила ужасы Холокоста, пытаются замалчивать какие-то факты или переписать историю.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России зеркально ответил Франции за отказ в визе журналисту «Комсомольской правды». Стало известно, что РФ не продлила аккредитацию журналиста Le Monde.