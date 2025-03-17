Эксперт раскрыл, на каких вкладах лучше хранить деньги

«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции», — приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».
Зварич также подчеркнул, что если Центробанк решит снизить ключевую ставку, то это повлияет на уменьшение ставок по вкладам в банках. В результате доходность краткосрочных вкладов снизится, что сделает их менее интересными для инвесторов.
Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин упомянул, что на заседании 21 марта обсудят возможность повышения ключевой ставки. Однако не исключено и снижение этого показателя.