Курьеры значительно опередили по зарплате людей с высшим образованием

Медианная зарплата в Москве, которая предлагается курьерам в марте 2025 года, составляет 130 тысяч рублей.
Согласно исследованию рекрутингового сервиса SuperJob, в Москве зарплаты курьеров значительно превышают доходы специалистов с высшим образованием. В марте 2025 года медианная зарплата курьеров составила 130 тысяч рублей, что на 19% выше, чем у людей с высшим образованием, которым предлагают около 105 тысяч рублей.
«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — заявили РБК в SuperJob. В ходе исследования было проанализировано 5100 вакансий, опубликованных на портале в марте 2025 года в Москве. Уточняется, что за последний год зарплатные предложения для курьеров в столице выросли на 41%.
Медианная зарплата московских курьеров в 2025 году составила 130 тысяч рублей. В настоящее время это на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования.
Подъем зарплат в сфере курьерских услуг связывают с увеличением спроса на сервисы доставки и общим сокращением рабочей силы. Однако, несмотря на высокие зарплаты, специалисты с высшим образованием редко выбирают работу курьера, что отличается от ситуации 1990-х годов, когда многие были вынуждены изменить профессию из-за финансовых проблем.
Согласно данным Росстата, реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. По февральскому опросу ЦБ, в 2025 году она вырастет на 3,3%. По мнению экономиста и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, к 2030 году средняя зарплата жителей страны возрастет до 150 тысяч рублей.