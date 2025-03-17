Курьеры значительно опередили по зарплате людей с высшим образованием

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — заявили РБК в SuperJob. В ходе исследования было проанализировано 5100 вакансий, опубликованных на портале в марте 2025 года в Москве. Уточняется, что за последний год зарплатные предложения для курьеров в столице выросли на 41%.