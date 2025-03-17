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Мэрия Омска поможет очистить скейт-парк

Омские скейтеристы, судя по всему, не смогли организоваться самостоятельно для очистки тренировочной площадки по улице Бударина.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 17 марта 2025 года, в Сети появился ролик, где на уборку пришел только один человек. В мэрии Омска пообещали помочь, но с наступлением стабильной температуры.

«Специалистами бюджетного учреждения “Спортивный город” будет произведена очистка территории скейт-парка от снега и наледи при наступлении стабильно плюсовой температуры. При очистке сейчас есть вероятность повреждения основания покрытия скейт-парка», — сообщили представители городской администрации.

В мэрии также добавили, что сейчас наблюдается перепад температур, и наледь будет образовываться ежедневно, а катания в такое время на территории скейт-парка небезопасны.