Мэрия Омска поможет очистить скейт-парк

В понедельник, 17 марта 2025 года, в Сети появился ролик, где на уборку пришел только один человек. В мэрии Омска пообещали помочь, но с наступлением стабильной температуры.
«Специалистами бюджетного учреждения “Спортивный город” будет произведена очистка территории скейт-парка от снега и наледи при наступлении стабильно плюсовой температуры. При очистке сейчас есть вероятность повреждения основания покрытия скейт-парка», — сообщили представители городской администрации.
В мэрии также добавили, что сейчас наблюдается перепад температур, и наледь будет образовываться ежедневно, а катания в такое время на территории скейт-парка небезопасны.