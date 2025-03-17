В Омске оклад учителя составил 10 550 рублей

Размер оклада может быть увеличен на 10−25% за педагогический стаж, квалификационную категорию или работу с детьми с ОВЗ. Кроме того, молодым специалистам в первые пять лет после выпуска предусмотрены доплаты: при стаже до 3 лет — увеличение оклада на 100%, от 3 до 4 лет — на 70%, от 4 до 5 лет — на 50%.