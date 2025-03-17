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Боец Федор Бандура из Байкальска погиб в зоне СВО

Защитника Отечества на стало 28 ноября 2023 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества Федор Бандура героически погиб в зоне СВО. Военнослужащего не стало 28 ноября 2023 года во время освобождения Донецкой народной республики. Об этом в своем тг-канале сообщил глава Байкальска Василий Темгеневский.

Известно, что сибиряк родился и вырос в Байкальске. После окончания школы, поступил в строительный техникум в Иркутске. Затем прошел срочную службу в ракетных войсках тогда ещё республики Казахстан.

— После демобилизации вернулся в родной город, где начал свою трудовую деятельность в строительном участке СМУ-10, затем в ЖКХ, — написал глава города.

Решение отправиться на защиту Родины, сибиряк принял в октябре 2023 года. Тогда же и подписал контракт с Минобороны. Он героически погиб в возрасте 52 лет. На малой родине у бойца осталась мама.