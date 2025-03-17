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В Омске построят многоугольный деловой центр

Он появится в районе Омского речпорта.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 17 марта 2025 года, сообщил о скором строительстве делового центра по улице Шаумяна в Ленинском административном округе. Он будет расположен рядом со стадионом «Авангард» и Омским речным портом.

«Центр предназначен для управления делами ООО “Сибавто”, род деятельности которого связан с обслуживанием автомобилей. Деловой центр будет представлять собой трехэтажное здание многоугольной формы. Его площадь составит 1 539 квадратных метра», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В вечернее и ночное время предусмотрена архитектурная подсветка фасадов здания и рекламных надписей. Застройщиком станет ООО «Сибавто».

Как видно на эскизе будущего здания, большую часть фасада займет остекление.