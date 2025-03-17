Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В Витебске, Гомеле и Могилеве также установится переменная облачность. В Витебске и Могилеве — без существенных осадков, а в Гомеле пройдет кратковременный снег и мокрый снег. Также прогнозируется слабый гололед, на дорогах местами — гололедица. Столбик термометра в областных центрах поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер северный и северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.