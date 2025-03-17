Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог Беларуси в понедельник, днем местами — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −2°С до +3°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в понедельник будет переменная облачность и пройдут небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег. Возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Дневная температура воздуха составит в белорусской столице −1…+1°C. Ветер северный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве также установится переменная облачность. В Витебске и Могилеве — без существенных осадков, а в Гомеле пройдет кратковременный снег и мокрый снег. Также прогнозируется слабый гололед, на дорогах местами — гололедица. Столбик термометра в областных центрах поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер северный и северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, в Бресте возможны небольшой снег и мокрый снег, в Гродно без существенных осадков, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, +1…+3°C, ветер северный, северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
Народные приметы
В народе 17 марта было известно под названием Алексей Теплый, это праздник, когда народ отмечал приближение тепла после зимних холодов.
Приметы на 17 марта:
- теплая погода в этот день — будет теплая весна, а холодная — весна будет затяжной;
- мороз на Алексея — к пасмурному лету;
- если начинают цвести первые цветы, это указывает на то, что весна будет теплой и ранней; солнце и ясная погода — к хорошему урожаю.