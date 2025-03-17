Станция метро «Юбилейная площадь» закрывалась для пассажиров из-за бесхозного предмета

Станция метро «Юбилейная площадь» закрывалась из-за бесхозного предмета. Подробности рассказали в пресс-службе метрополитена Минска.
В сообщении сказано, что примерно в 00.13 17 марта 2025 года станция «Юбилейная площадь» была временно закрыта на вход и выход для пассажиров по причине найденного бесхозного предмета. В пресс-службе уточнили, что поезда на указанной станции ехали без остановки.
В метрополитене в 00.28 сообщили о том, что станция метро была открыта для пассажиров, поезда делают на ней остановки. В пресс-службе организации принесли извинения за неудобства, доставленные пассажирам.
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