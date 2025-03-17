Станция метро «Юбилейная площадь» закрывалась для пассажиров из-за бесхозного предмета

В сообщении сказано, что примерно в 00.13 17 марта 2025 года станция «Юбилейная площадь» была временно закрыта на вход и выход для пассажиров по причине найденного бесхозного предмета. В пресс-службе уточнили, что поезда на указанной станции ехали без остановки.