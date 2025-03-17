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В Омске сбили насмерть мужчину, переходившего дорогу по «зебре»

Вчера около 20:30 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.

Источник: РИА "Новости"

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда», мужчина 1988 г.р., в районе дома № 4 по улице Российской в микрорайоне Крутая Горка допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход — мужчина 1959 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия.

За отказ от прохождения освидетельствования в отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, по результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.