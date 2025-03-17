В Омске сбили насмерть мужчину, переходившего дорогу по «зебре»

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда», мужчина 1988 г.р., в районе дома № 4 по улице Российской в микрорайоне Крутая Горка допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.