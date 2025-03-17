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Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном КПП на границе с Беларусью

Латвия возобновила пропуск через единственный работающий КПП на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном КПП на границе с Беларусью. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Напомним, что 16 марта появилась информация о том, что латвийская сторона перестала оформлять транспорт, который следует через единственный работающий на границе с Беларусью пункт пропуска «Григоровщина».

В ГТК уточнили, что с 22.40 Латвия возобновила движение через указанный пункт пропуска. Согласно данным, на указанной время выезда с белорусской территории ожидали 40 легковых автомобилей.

Тем временем Латвия заявила про усиленный контроль на границе с Беларусью.

Кстати, станция метро «Юбилейная площадь» закрывалась для пассажиров из-за бесхозного предмета.