В Приморье продают необычный японский вездеход с рисоваркой за 3,5 млн рублей

Объявление корр. информационного агентства увидел на популярных сервисах для размещения объявлений. Автор пишет, что гусеничный снегоболотоход Ohara SM50 выпущен в Японии в 2015 году и полностью предназначен для эксплуатации в суровых условиях. Ему не страшны ни снег, ни лед, ни болота и другие непроходимые места. У вездехода дизельный двигатель мощностью 175 лошадиных сил и объемом 8 тысяч кубических сантиметров. Машина может вместить одновременно 12 пассажиров. Правда, сидения там — лавочки, как в электричке. Грузоподъемность транспорта — 1 тонна.