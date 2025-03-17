В Приморье продают необычный японский вездеход с рисоваркой за 3,5 млн рублей

В Уссурийске продают необычный японский вездеход за 3,5 млн рублей. Что интересно, в нем есть рисоварка, а вот привычного руля в снегоболотоходе нет. Вместо него у машины два рычага, сообщает ИА PrimaMedia.
Объявление корр. информационного агентства увидел на популярных сервисах для размещения объявлений. Автор пишет, что гусеничный снегоболотоход Ohara SM50 выпущен в Японии в 2015 году и полностью предназначен для эксплуатации в суровых условиях. Ему не страшны ни снег, ни лед, ни болота и другие непроходимые места. У вездехода дизельный двигатель мощностью 175 лошадиных сил и объемом 8 тысяч кубических сантиметров. Машина может вместить одновременно 12 пассажиров. Правда, сидения там — лавочки, как в электричке. Грузоподъемность транспорта — 1 тонна.
Также в объявлении сказано, что снегоболотоход уже был в употреблении, но находится в отличном состоянии. Автор отдельно отмечает, что в вездеходе установлены стеклопакеты с электроподогревом и рисоварка. Благодаря дну лодкой владелец машины не утонет на ней в воде. Выделяет продавец и полную герметичность, а также гусеницы с ледорубами.
В России такой вездеход всего один. Конечно, корр. ИА PrimaMedia позвонил по номеру из объявления и узнал чуть больше о необычном транспорте. Продает его не физическое лицо, а компания, занимающаяся продажей снегоуборочной и строительной техники и ратраков.
— Машина японского производства и куплена в Японии. В Антарктиде такие еще есть, вездеход там не единичный. Мы продаем его, потому что планы по переходу на Северный полюс изменились, — рассказал главный инженер компании Владимир Балыков.
Напомним, автодилеры Приморья заметили оживление на рынке. Общепит тоже растёт, а вот некоторые компании по продаже стройматериалов сообщают о снижении спроса.