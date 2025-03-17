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Тарифы на ЖКУ в Омской области могут вырасти до 16,1% в 2025 году

О возможном повышении цен рассказал глава омской РЭК.
Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области могут столкнуться с повышением тарифов на коммунальные услуги до 16,1% в 2025 году. Об этом заявил глава региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских в комментариях к посту губернатора Виталия Хоценко.

По словам Русских, рост тарифов обусловлен федеральной тарифной политикой, инфляцией, подорожанием ресурсов и расходами на капитальный ремонт. Максимальный индекс повышения установлен на уровне 14%, плюс допустимое отклонение в 2,1%. Это означает, что платежи за ЖКУ могут увеличиться максимум на 16,1%.

Глава РЭК подчеркнул, что это лишь верхняя планка, и реальный рост может оказаться ниже. Превышение установленного лимита будет компенсировано из регионального бюджета.

«Общий платеж за коммунальные услуги не вырастет выше принятых ограничений», — заверил Русских.

В Омской области стоимость коммунальных услуг одна из самых высокий в Сибири. Больше всего омичи платят за электричество, а также за содержание и капремонт жилья.

Ранее мы рассказывали, что стоимость продуктовой корзины в Омской области взлетела до 6420 рублей.