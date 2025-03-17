Ольга Ерофеева-Муравьева покинула пост генпродюсера Свердловской киностудии

Она отметила, что довольна результатами работы на киностудии, которая проводилась в течение этих лет. «За четыре года я и команда сделали большое дело, и я довольна результатами. И собственными, и всей команды —захватывающие ощущения взлетов и падений, успехов и провалов. Спасибо всем кто был рядом, спасибо всем, кто закалил эту сталь. А мы с благодарностью идем дальше», — рассказала госпожа Ерофеева-Муравьева.
Весной 2021 года министр культуры РФ Ольга Любимова инициировала перезапуск Свердловской киностудии, обновив команду топ-менеджеров. На должность генерального директора был назначен Виктор Шадрин, креативным продюсером стал режиссер Евгений Григорьев, генеральным продюсером — Ольга Ерофеева-Муравьева. В 2022 году в штате киностудии работали 32 человека.
Как Ольга Ерофеева-Муравьева оценила первые итоги перезагрузки киностудии — в интервью «Проблемы возникли с тем, что взлетели цены на электронику».