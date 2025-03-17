Природные пожары угрожают Приморью

Более 80 раз за сутки выезжали пожарные Приморья на тушение палов сухой травы. Об этом сообщает региональное министерство ГОЧС. Вчера зарегистрированы пять природных пожаров: четыре из них успешно ликвидированы, а один находится на стадии локализации.