Природные пожары угрожают Приморью

Более 80 раз за сутки выезжали пожарные Приморья на тушение палов сухой травы. Об этом сообщает региональное министерство ГОЧС. Вчера зарегистрированы пять природных пожаров: четыре из них успешно ликвидированы, а один находится на стадии локализации.
«За минувшие сутки произошло пять возгораний. Три из них были зафиксированы на землях иных категорий, в частности, в Хасанском, Шкотовском и Яковлевском округах. Общая площадь возгораний составила 2 100 гектаров», — отмечают в региональном министерстве по делам ГОЧС.
В Лазовском округе успешно потушен лесной пожар, охвативший площадь 22 гектара. В Ольгинском округе, в поселке Милоградово, локализован лесной пожар, площадь которого составила 70 гектаров.
Стоит отметить, что в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, а в шести других муниципальных образованиях установлен режим повышенной готовности.
Особый противопожарный режим (ОПР) установлен на территории Уссурийского городского округа, а также в городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, а также в Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, включая город Партизанск и Надеждинский район.
Режим повышенной готовности введен в границах Владивостокского, Находкинского и Артёмовского городских округов, а также в Михайловском, Дальнегорском и Тернейском муниципальных округах.
Жителям Приморского края следует помнить, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозят крупные штрафы, а также уголовная ответственность.