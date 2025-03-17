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Оказавшихся в западне из-за затопленного моста жителей Башкирии спасли

Застрявших в термах «Голубое озера» из-за перелива реки эвакуировали в Уфу.
Источник: Комсомольская правда

В Кармаскалинском районе Башкирии с помощью двух лодок эвакуировали 33 человек, включая двух детей, с территории термокомплекса «Голубое озеро». Об этом рассказали пресс-службы МЧС республики и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, накануне вечером река Узень вышла из берегов из-за паводка и затопила мост. В результате отдыхающие, которые находились в термобанях, оказались отрезаны от внешнего мира.

Четверо человек смогли выбраться самостоятельно до приезда спасателей. Еще десять сотрудников комплекса решили остаться на месте — у них есть запас воды, еды и медикаментов.

Всех эвакуированных на автобусе отвезли в Уфу. На момент подтопления в комплексе находились 47 человек и 16 легковых машин. К счастью, никто не пострадал.

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