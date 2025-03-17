В Приморье введут новые правила для китайских туристических автобусов

Напомним, Дальний Восток в 2024 году посетили 183 тысячи иностранных туристов, что на 80% больше, чем в прошлом году. Прирост турпотока обеспечен в том числе упрощением визового режима, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.