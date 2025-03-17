В Приморье введут новые правила для китайских туристических автобусов

В Приморье обсудили усиление контроля за китайскими автобусами, пересекающими границу России. Совещание под руководством заместителя председателя правительства края Николая Стецко собрало представителей надзорных ведомств, транспортных и туристических компаний, а также исполнительных органов власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Основное внимание уделили безопасности дорожного движения, организации парковок для китайских автобусов, соблюдению правил перевозок и использованию приморских автобусов для поездок по региону. Также рассмотрены вопросы страхования, наличия переводчиков, пересечения границы вне расписания и исполнения выданных предписаний.
Первый заместитель министра туризма Приморья Арсений Крепский отметил, что движение туристических автобусов не должно мешать жителям Владивостока и не приводить к нарушениям ПДД.
«С учётом того, что любой не знакомый с городом и местными условиями водитель может создавать усиленную нагрузку на трафик, автобусам из КНР уделяется повышенное внимание», — подчеркнул Арсений Крепский.
Николай Стецко подытожил, что все меры должны обеспечивать равенство транспорта на границе, не ущемляя права российских граждан и бизнеса.
Напомним, Дальний Восток в 2024 году посетили 183 тысячи иностранных туристов, что на 80% больше, чем в прошлом году. Прирост турпотока обеспечен в том числе упрощением визового режима, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.