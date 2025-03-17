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На улицах Екатеринбурга ищут водителей-должников

Профилактическое мероприятие проходит с 17 по 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Екатеринбурга с 17 по 21 марта 2025 года проводят профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого стражи порядка ищут водителей, имеющих неоплаченные административные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В мероприятии принимают участие сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также судебные приставы.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напомнили, что административные штрафы можно оплатить на официальном сайте Гибдд.рф, а также через портал Госуслуг.

В первый месяц при оплате штрафа можно сэкономить 25%. В случае просрочки по оплате штраф придется оплатить в двукратном размере, но не меньше 1000 рублей. Также в качестве наказания может быть применен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.