На улицах Екатеринбурга ищут водителей-должников

В первый месяц при оплате штрафа можно сэкономить 25%. В случае просрочки по оплате штраф придется оплатить в двукратном размере, но не меньше 1000 рублей. Также в качестве наказания может быть применен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.