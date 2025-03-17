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Муфтий Татарстана: женщина должна поститься в Рамадан даже вопреки запретам мужа

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что женщине следует держать пост в Рамадан, даже если ее муж против этого.

Источник: Комсомольская правда

«Если Аллах приказывает читать молитву, держать уразу в месяц Рамадан, то мнение творения, мнение человека не может быть выше мнения Всевышнего», — утверждает муфтий Татарстана.

Если же речь идет о дополнительном посте, то женщина должна сначала спросить разрешение мужа, уточнил Самигуллин. Если супруг отсутствует, то можно начинать поститься без его согласия.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане утвердили порядок проведения Ураза-байрама. Праздник в честь окончания поста у мусульман будет отмечаться 30 марта.