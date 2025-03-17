Муфтий Татарстана: женщина должна поститься в Рамадан даже вопреки запретам мужа

«Если Аллах приказывает читать молитву, держать уразу в месяц Рамадан, то мнение творения, мнение человека не может быть выше мнения Всевышнего», — утверждает муфтий Татарстана.
Если же речь идет о дополнительном посте, то женщина должна сначала спросить разрешение мужа, уточнил Самигуллин. Если супруг отсутствует, то можно начинать поститься без его согласия.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане утвердили порядок проведения Ураза-байрама. Праздник в честь окончания поста у мусульман будет отмечаться 30 марта.