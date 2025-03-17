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Белоруска Соболенко проиграла россиянке Андреевой финал турнира Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз проиграла в финале турнира Индиан-Уэллсе.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мире Андреевой финал турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Матч состоялся 16 марта, в воскресенье. Соболенко уступила Андреевой, которая располагается на 11-й строке мирового рейтинга, со счетом 6:2, 4:6, 3:6. Поединок между теннисистками продолжался 2 часа 5 минут. Победительница турнира получила более миллиона долларов, а белоруска Соболенко — около 600 тысяч долларов.

Кстати, вот как Арина Соболенко высказывалась о встрече с Андреевой в финале Индиан-Уэллса: «Старая мама играет с ребенком».

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».

Тем временем Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи шайб, забросил и белорус Протас.