Белоруска Соболенко проиграла россиянке Андреевой финал турнира Индиан-Уэллсе

Матч состоялся 16 марта, в воскресенье. Соболенко уступила Андреевой, которая располагается на 11-й строке мирового рейтинга, со счетом 6:2, 4:6, 3:6. Поединок между теннисистками продолжался 2 часа 5 минут. Победительница турнира получила более миллиона долларов, а белоруска Соболенко — около 600 тысяч долларов.