За неделю в Приморском крае на свет появились 223 малыша

В ключевых профильных медицинских учреждениях Приморского края на прошлой неделе на свет появились 223 малыша. В том числе, детишки появились в 48 многодетных семьях. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
По данным краевого минздрава, за неделю родились пять двоен, в девяти семьях родились четвертые дети, а в трех — пятые.
В числе многодетных, где произошло пополнение, семьи из Лучегорска, Черниговска, Артема, Кавалерово, Дальнереченска, Владивостока. А также из сел Летно-Хвалынское и Лазо.
В 32 приморских семьях появились третьи по счету дети. Многодетными стали пары из Владивостока, Находки, Горных Ключей, Воздвиженки, а также из села Прилуки и Октябрьского округа.
Семья из Артема тоже стала многодетной при вторых родах — на свет появились сразу две девочки.