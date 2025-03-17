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За неделю в Приморском крае на свет появились 223 малыша

В Приморье за неделю в 48 многодетных семьях произошло пополнение.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ключевых профильных медицинских учреждениях Приморского края на прошлой неделе на свет появились 223 малыша. В том числе, детишки появились в 48 многодетных семьях. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

По данным краевого минздрава, за неделю родились пять двоен, в девяти семьях родились четвертые дети, а в трех — пятые.

В числе многодетных, где произошло пополнение, семьи из Лучегорска, Черниговска, Артема, Кавалерово, Дальнереченска, Владивостока. А также из сел Летно-Хвалынское и Лазо.

В 32 приморских семьях появились третьи по счету дети. Многодетными стали пары из Владивостока, Находки, Горных Ключей, Воздвиженки, а также из села Прилуки и Октябрьского округа.

Семья из Артема тоже стала многодетной при вторых родах — на свет появились сразу две девочки.