В Иркутском районе садоводства могут получить субсидию на развитие СНТ

В Иркутском районе объявили конкурс на предоставление субсидии на развитие садоводства. Известно, что из могут получить восемь СНТ. Об этом сообщили в администрации Иркутского района.
— Размер субсидии на условии софинансирования 50/50 составляет 250 тысяч рублей. Заявки управление сельского хозяйства Иркутского района принимает с 24 марта по 24 апреля 2025 года. Победителей определят в середине мая, — поделились в администрации.
Деньги можно направить на развитие, улучшение или ремонт электросетей садоводства. А также водопровода и обеспечения пожарной безопасности. Возможность получить материальную помощь на улучшение инфраструктуры появилась в 2023 году. С того момента каждый год пять СНТ получили 200 тысяч рублей. При этом участников с каждым годом становится все больше.