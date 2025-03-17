В Иркутском районе садоводства могут получить субсидию на развитие СНТ

Деньги можно направить на развитие, улучшение или ремонт электросетей садоводства. А также водопровода и обеспечения пожарной безопасности. Возможность получить материальную помощь на улучшение инфраструктуры появилась в 2023 году. С того момента каждый год пять СНТ получили 200 тысяч рублей. При этом участников с каждым годом становится все больше.