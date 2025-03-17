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В Иркутском районе садоводства могут получить субсидию на развитие СНТ

В 2025 году ее могут получить восемь СНТ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе объявили конкурс на предоставление субсидии на развитие садоводства. Известно, что из могут получить восемь СНТ. Об этом сообщили в администрации Иркутского района.

— Размер субсидии на условии софинансирования 50/50 составляет 250 тысяч рублей. Заявки управление сельского хозяйства Иркутского района принимает с 24 марта по 24 апреля 2025 года. Победителей определят в середине мая, — поделились в администрации.

Деньги можно направить на развитие, улучшение или ремонт электросетей садоводства. А также водопровода и обеспечения пожарной безопасности. Возможность получить материальную помощь на улучшение инфраструктуры появилась в 2023 году. С того момента каждый год пять СНТ получили 200 тысяч рублей. При этом участников с каждым годом становится все больше.