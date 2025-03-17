В Приморье расследуют возможное массовое убийство оленей

В Приморье началась проверка информации о факте массового убийства оленей. На место происшествия выехали охотовед, сотрудники полиции и прокуратуры. Поводом для разбирательства стало видео, распространённое в социальных сетях. На кадрах видны шкуры убитых животных и следы крови на поляне в сельской местности. Предположительно, съёмка проводилась в Тернейском районе Приморского края.
На записи слышен женский голос, который со слезами рассказывает о жестоком убийстве целого стада оленей. По словам местных жителей, среди погибших животных были преимущественно молодые особи и беременные самки.
Представитель министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края подтвердил, что по данному факту проводится проверка. Охотовед совместно с правоохранительными органами уже работает на месте.
В социальных сетях появились предположения, что убитых оленей обнаружили рядом с площадкой, где ведётся строительство асфальтового завода. Это вызвало подозрения в причастности рабочих стройки к произошедшему.
Накануне, в воскресенье, 16 марта, в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о другом инциденте, связанном с оленями. На трассе между Тернеем и Пластуном очевидцы засняли стадо пятнистых оленей, которые спокойно прогуливались по дороге. По одному из предположений, животных привлекла соль, которой посыпали трассу.