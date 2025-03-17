В Приморье расследуют возможное массовое убийство оленей

Накануне, в воскресенье, 16 марта, в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о другом инциденте, связанном с оленями. На трассе между Тернеем и Пластуном очевидцы засняли стадо пятнистых оленей, которые спокойно прогуливались по дороге. По одному из предположений, животных привлекла соль, которой посыпали трассу.