ГАИ предупредила о сложной дорожной ситуации в Свердловской области

Об этом предупреждают в Управлении Госавтоинспекции по региону.
На дорогах региона образовалась наледь, есть талый снег и грязь. Эти сочетания делают дороги особенно опасными, создают риск заноса и потери контроля над дорогами.
Водителям рекомендуют выбирать скорость, которая соответствует дорожным условиям, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров.
На дорогах Свердловской области в усиленном режиме дежурят экипажи ДПС.
«Соблюдение правил дорожного движения и повышенная внимательность помогут снизить риск аварий и повысить безопасность всех участников движения», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в северные районы Свердловской области распространился холодный воздух. Примерно через две суток атмосферный фронт, несущий минусовую температуру, доберется и до южных районов региона.
Снег временно прекратит таять, а на область с новой силой обрушатся осадки — снег, мокрый снег, дождь.