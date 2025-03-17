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ГАИ предупредила о сложной дорожной ситуации в Свердловской области

В Свердловской области осложнилась ситуация на дорогах региона из-за обильного выпадения снега и колебания температур.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 100% 751 мм рт. ст. +13°

Об этом предупреждают в Управлении Госавтоинспекции по региону.

На дорогах региона образовалась наледь, есть талый снег и грязь. Эти сочетания делают дороги особенно опасными, создают риск заноса и потери контроля над дорогами.

Водителям рекомендуют выбирать скорость, которая соответствует дорожным условиям, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров.

На дорогах Свердловской области в усиленном режиме дежурят экипажи ДПС.

«Соблюдение правил дорожного движения и повышенная внимательность помогут снизить риск аварий и повысить безопасность всех участников движения», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что в северные районы Свердловской области распространился холодный воздух. Примерно через две суток атмосферный фронт, несущий минусовую температуру, доберется и до южных районов региона.

Снег временно прекратит таять, а на область с новой силой обрушатся осадки — снег, мокрый снег, дождь.