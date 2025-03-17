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Светофоры массово сломались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге светофоры на многих перекрестках вышли из строя.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге массово сломались светофоры. Об этом ЕАН сообщили читатели.

Светофоры не работали утром на Суходольской, перекрестках Советской — Уральской, Щорса — Машинной, а также 8 Марта — Малышева. Некоторые дорожные регуляторы к моменту публикации починили.

«Технологических нарушений в сетях не зафиксировано», — сообщили энергетики.

Оперативно получить комментария Центра организации дорожного движения не удалось. В мэрии связали поломки с большим количеством осадков, выпавших за последние дни.