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Латвия открыла границу с Беларусью спустя почти 9 часов

В воскресенье, 16 марта, Латвия с 14:00 прекратила оформлять транспорт в единственном пункте пропуска «Григоровщина». Движение в итоге восстановили только к 22:40, сообщил Госпогранкомитет.

Источник: ГТК Беларуси

В итоге единственный пункт пропуска на границе с Латвией «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») не работал почти 9 часов.

По информации ГТК, все это время движение грузовых и легковых транспортных средств было остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. На границе были выставлены специальные заградительные щиты.

На момент открытия пункта пропуска выезда в Латвию ожидали более 40 легковых автомобилей.

Официальной информации о причинах произошедшего не поступало. В чатах, где пользователи обсуждали ситуацию на границе, писали, что проблема связана с беженцами, которые якобы пытались попасть в Латвию на велосипедах.