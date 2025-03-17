Латвия открыла границу с Беларусью спустя почти 9 часов

В итоге единственный пункт пропуска на границе с Латвией «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») не работал почти 9 часов.
По информации ГТК, все это время движение грузовых и легковых транспортных средств было остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. На границе были выставлены специальные заградительные щиты.
На момент открытия пункта пропуска выезда в Латвию ожидали более 40 легковых автомобилей.
Официальной информации о причинах произошедшего не поступало. В чатах, где пользователи обсуждали ситуацию на границе, писали, что проблема связана с беженцами, которые якобы пытались попасть в Латвию на велосипедах.