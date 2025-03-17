Глава СКР потребовал доклад о заводчанине из Башкирии, исчезнувшем 4 года назад

Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение жительницы Башкирии в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств исчезновения ее брата. По ее словам, мужчина пропал в декабре 2020 года после окончания рабочего дня на заводе. Он покинул предприятие и перестал выходить на связь с родственниками. До сих пор его местонахождение неизвестно.