Глава СКР потребовал доклад о заводчанине из Башкирии, исчезнувшем 4 года назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 34-летнего мужчины в деревне Новая Казанковка в Башкирии. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение жительницы Башкирии в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств исчезновения ее брата. По ее словам, мужчина пропал в декабре 2020 года после окончания рабочего дня на заводе. Он покинул предприятие и перестал выходить на связь с родственниками. До сих пор его местонахождение неизвестно.
В настоящее время по факту произошедшего СК Башкирии расследует уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю республиканского отделения Следкома Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
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