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Спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище

Спецкомбинат КБО ответил на вопрос, могут ли белорусы заранее забронировать места на кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище. Подробности рассказал заместитель директора по идеологической работе предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Сергей Дроздов, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, при жизни место на кладбище забронировать нельзя.

— Предоставляемый безвозмездно участок (2 места) для захоронения отводится только по факту смерти человека, — уточнил Сергей Дроздов.

Вместе с тем замдиректора предприятия заметил, что исключением являются только случаи резервирования дополнительного участка одновременно с производимым захоронением умершего или после него. Он добавил, что подобное осуществляется платно.

Согласно данным, стоимость одного такого места составляет 15 базовых величин за каждый квадратный метро резервируемой территории, а также 20% НДС. Так, на 16 марта 2025 года сумма составляет примерно 1700 рублей.

Ранее спецкомбинат КБО сообщил, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.

Кроме того, спецкомбинат сказал, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома.

Также спецкомбинат КБО уточнил, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей.