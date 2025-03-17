Спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище. Подробности рассказал заместитель директора по идеологической работе предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Сергей Дроздов, передает агентство «Минск-Новости».
По его словам, при жизни место на кладбище забронировать нельзя.
— Предоставляемый безвозмездно участок (2 места) для захоронения отводится только по факту смерти человека, — уточнил Сергей Дроздов.
Вместе с тем замдиректора предприятия заметил, что исключением являются только случаи резервирования дополнительного участка одновременно с производимым захоронением умершего или после него. Он добавил, что подобное осуществляется платно.
Согласно данным, стоимость одного такого места составляет 15 базовых величин за каждый квадратный метро резервируемой территории, а также 20% НДС. Так, на 16 марта 2025 года сумма составляет примерно 1700 рублей.
Ранее спецкомбинат КБО сообщил, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.
Кроме того, спецкомбинат сказал, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома.
Также спецкомбинат КБО уточнил, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей.